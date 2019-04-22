Türk yönetmen finale kaldı
Türk yönetmen Aslıhan Ünaldı, New York Tribeca Festivali kapsamında yapılan yarışmada finale kaldı.
Daha önce Spike Lee ile de çalışan Türk yönetmen Aslıhan Ünaldı, New York Tribeca Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve ATT'nin sponsor olduğu 1 milyon dolar ödüllü yarışmada, son 5 yönetmenden biri seçilerek finale kaldı.
Bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek yarışmada, yönetmenler yapmak istedikleri filmin detaylarını endüstrinin ileri gelen isimlerinden oluşan jüriye anlatacak.
Afloat isimli filmi Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında bir yelkenlide geçen Ünaldı, finale binlerce film projesi arasından sıyrılarak kalan son 5 yönetmenden biri oldu. Bugün Türkiye saati ile 16.00 ve 20.00 arasında #ATTUntoldStories + #Afloat hashtaglerini kullanarak hakkında en çok tweet atılan yönetmen de, "Fan Favorite" olarak 50 bin dolarlık bir ödüle daha hak kazanacak.
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