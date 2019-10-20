Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi
Beşiktaş Belediyesi ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliği ile ‘’İstanbul- St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli karma resim sergisi Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
birlik beraberlik mesajları verdi.
Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı, faaliyetleri kapsamında hazırlanan "İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih" adlı sergi, bugün düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.
Toplamda 100 eserin bulunacağı sergideki çalışmalar, her iki ülkenin de "Kültür ve Sanat Başkenti" olarak kabul gören
İstanbul ve St. Petersburg şehirlerinin karakteristik mimarisini ve panoramik görünümlerini yansıtıyor.
Sergiyi ziyaret edenler arasında tarihçi İlber Ortaylı ve Ressam Bedri Baykam da yer aldı. ‘’İstanbul- St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli sergi 7 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.
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