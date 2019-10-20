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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi

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Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi

Beşiktaş Belediyesi ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliği ile ‘’İstanbul- St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli karma resim sergisi Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov
birlik beraberlik mesajları verdi.
Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı, faaliyetleri kapsamında hazırlanan "İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih" adlı sergi, bugün düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.
Toplamda 100 eserin bulunacağı sergideki çalışmalar, her iki ülkenin de "Kültür ve Sanat Başkenti" olarak kabul gören
İstanbul ve St. Petersburg şehirlerinin karakteristik mimarisini ve panoramik görünümlerini yansıtıyor.

Sergiyi ziyaret edenler arasında tarihçi İlber Ortaylı ve Ressam Bedri Baykam da yer aldı. ‘’İstanbul- St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli sergi 7 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi


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