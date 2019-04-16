Türk resim sanatının ustaları bir arada
Modern resim sanatımızın tarihsel serüvenini aydınlatan 36 tablonun yer aldığı sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.
Feyhaman Duran’dan Zeki Faik İzer’e, İbrahim Safi’den Fikret Otyam’a, Ergin İnan’dan Şeref Bigalı ile Ara Güler’e birçok ustanın eserlerinin bulunduğu sergi 21 Nisan tarihine kadar açık kalacak.
Sergide yer alan eseler kuruluşunun 65'inci yılını kutlayan Vakıfbank koleksiyonundan seçildi.
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