Türk oyuncular İranlı ustanın filminde
Mevlânâ’nın hayatını konu alan, Türkiye-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk” filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.
İran sinema sektörünün duayen isimlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mevlânâ’yı Parsa Pirouzfar, Şems’i ise Shahab Hosseini canlandırıyor.
Çekimlerine yaklaşık 2 hafta önce başlanan filmde Türkiye’den ise Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Selma Ergeç rol alıyor.
Senaryosunu Hasan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı “Mest-i Aşk”, 2020’de vizyona girecek.
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