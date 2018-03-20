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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
AA
20.03.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Türk operası için yol haritası belirlenecek

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Türk operası için yol haritası belirlenecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Türkiye'nin zengin kültüründen unsurlar içeren yeni opera ve bale eserlerinin üretilmesi konusunda bir yol haritası belirleneceğini bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından,Ankara Opera Binası'nda, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla "Opera ve Bale Alanında Yeni Eserlerin Üretimi" konusunda bestecilerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, toplantı öncesinde, katılımcı bestecilerle düzenlediği basın toplantısında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün, kurulduğu ilk günden bu yana evrensel çok sesli sanat müziğini, opera ve baleyi Türkiye'nin her yerinde tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladığını belirtti.

Dünya repertuvarının yanı sıra çağdaş Türk bestecilerinin birçok eseri ile sanatseverlere ulaşıldığını aktaran Karahan, Türk kültür ve sanat birikiminin dünya sanatının evrensel boyutunun bir parçası olması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Karahan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, opera ve bale sanatlarının Türk kültürünü yansıtan uluslararası bir marka haline getirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

"Bu formatta yapılan belki de ilk toplantı"

Bu nedenle Türkiye'nin zengin kültüründen unsurlar içeren yeni opera ve bale eserlerinin üretilmesi konusunda bir toplantı düzenlendiğini aktaran Karahan, şunları kaydetti:

"Değerli bestecilerimiz ile bugün gerçekleştirilecek ilk toplantıda, Türk eseri üretimi konusunda yol haritası belirlenecek. Bu nedenle herkese nasip olmayacak bir mutluluk yaşıyorum. Çocukluğumuzdan beri, okul döneminden başlayarak eserlerini seslendirdiğimiz, dinlediğimiz, icra ettiğimiz ve cumhuriyetimizin çok sesli müzik hayatına yön veren değerli hocalarım ile yeni ve gelecek jenerasyonun değerli bestecileri bir aradayız. Türk opera markası yaratma yolundaki düşüncelerimizi hep birlikte paylaşarak, masaya yatıracağımız bu toplantıyı düzenledik. Bizim için çok değerli çünkü bugüne kadar bu formatta yapılan belki de ilk toplantı."

Her ülke ve toplumun aslında opera konusunda kendi markasını yarattığını ve bunun için çalıştıklarını belirten Karahan, "Zaten, müziği domine eden bestecilere bakıldığında, aslında hepsinin bestelerinde yerel unsurlar yatıyor. Bunu çekinmeden kullandıklarını görüyoruz." dedi.

Karahan, Anadolu topraklarının dünyada hiçbir milletin, hiçbir ulusun sahip olamayacağı bir melodik zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Kişesel görüşüme göre, bu topraklarda binlerce yıldır süregelen çok ciddi bir melodik zenginlik var. Bu melodik zenginlikten yola çıkarak ve bugüne kadar yapılmış eserlerimizle, hep birlikte hareket ederek, Devlet Opera ve Balesinin mutlak desteğiyle bir yol haritası çizilmesini, Türk opera markasını yaratmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan'ın açıklamasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, besteciler Bujor Hoinic, Artur Hoinic, Can Atilla, Mustafa Erdoğan, Musa Göçmen, Ertuğrul Bayraktar, Can Aksel Akın, Muammer Sun, Cem İdiz, Çetin Işıközlü, Evrim Demirel, Hakan Ali Toker, Hasan Niyazi Tura, Yalçın Tura, Tevfik Akbaşlı, Turan Manafzade, Tolga Taviş, Timur Selçuk, Ali Hoca, Oğuzhan Balcı ve Murat Cem Orhan katıldı. 

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