Türk müziğinin 3 emekçisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Keyif HaberleriTürk müziğinin 3 emekçisi...
GeriKeyif Türk müziğinin 3 emekçisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
09.01.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Türk müziğinin 3 emekçisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk müziğinin 3 emekçisi...

MEB himayesinde Türk Sanat Müziği’nin billur sesi Aylin Şengün Taşçı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve yardımcısı Mahmut Özer’in eşleri Rana Selçuk ve Nebahat Özer ile Türk müziğini yeni nesil gençlere tanıtmak ve sevdirmek adına yola çıktı

Türk sanat müziği sanatçısı ve akademisyen Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğini geçlere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı’nın da ilgi gösterip destek vermesinin heyecanın yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un başlattığı “Türk Müziği'ni tanıtma ve sevdirme” projesini hayata geçiren Taşçı, iki yıl boyunca ekibiyle birlikte il il dolaşıp öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak.

Projenin duyulmasının ardından tüm Türkiye'den birçok kişi, kurum ve kuruluştan tebrik mesajları aldığını belirten Taşçı,  “Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ve yardımcısı Mahmut Özer, bir kadın dayanışması çerçevesinde projeyi sürdürmemiz için değerli eşleri Rana Selçuk ve Nebahat Özer hanımefendilerin önderliğinde bize yol açtılar. Projenin başlangıç noktası Ankara Bala ilçesi oldu.  Rana Selçuk, projeyi yakından takip edeceğini, Türk Musikisi’ne yönlenmek isteyen gençler için her türlü desteğin verileceğini belirterek diğer illerde de seminerlere bizzat katılacağını ifade etmesi bizim için büyük mutluluk oldu. Bize gösterilen güvene layık olmak için çok çalışarak projemiz ile Türk Müziği’ne karşı daha büyük bir ilgi ve sevgi oluşturmak amacındayız. İki yıl sürecek proje çerçevesinde her ay iki ilimize gideceğiz. Hayalimiz zaman içinde seminerimizi yurt dışında yaşayan gençlerimize ve hatta yabancılara da sunabilmek” diye konuştu.

MÜZİK MİRASIMIZ ÇOK ZENGİN

Gençlerin çok büyük bir bölümünü müziğimizi tanımadığından dert yanan Taşçı, “Musikimizin ilgi çekici yönlerini anlatarak örnekler sunmak, dinleyen genç beyinlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Müzik mirasımız çok zengin. Ninnilerimiz, marşlarımız, tasavvuf müziğimiz, ezanlarımız, şarkılarımız ayrı ayrı musikimizin değişik formları. Tarihimizde çok değerli bestekarlarımız, hatta Sultan müzisyenlerimiz var. Bugün ne yazık ki atalarımızın icat ettiği ve geliştirdiği enstrümanların adını dahi bilmeyen, tambura bağlama, neye kaval, bendire darbuka diyen bir genç nesil var” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Askerliğin ilk günü!

Aslı Enver paylaştı: Yıl 2000!

Alişan'dan Ece Erken'e destek

" Ben gördüğünüz gibi peşindeyim"