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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası

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Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası

Burdur, "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü ve lavanta tarlasıyla, turistlerin gözdesi haline geldi.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'ya komşu Burdur, yaklaşık 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova ilçesindeki 375 dekarlık Akçaköy Lavanta Deresi ve Salda Gölü ile günübirlik tatilcilerin rotasına girdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerden özellikle hafta sonları günübirlik gelen ziyaretçiler, uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasında fotoğraf çektirmenin, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, bin 750 metre rakımdaki antik kentte tarihe yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.  Yıl sonuna kadar bölgeyi 1,5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Rus turistlerin ilgisi 

Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası

Kapadokya bölgesinde profesyonel rehberlik yapan Emre Eker, Burdur'daki bu üç noktaya günübirlik tur düzenlediklerini söyledi.

Lavanta bahçelerinin sunduğu görsel şölen nedeniyle son yıllarda bölgenin ilgi gördüğünü vurgulayan Eker, Antalya, Kapadokya, Marmara ve yurdun çeşitli bölgelerinden özellikle haziran ve temmuzda bölgeye akın edildiğini belirtti.

Eker, son yıllarda özellikle Antalya'yı ziyaret eden Rus turistlerin lavanta tarlası ve göle ilgi gösterdiğini, günübirlik turlarla gelip bölgede fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.

Sagalassos Antik Kenti'nin lavanta tarlası ve göle yakın olduğunu dile getiren Eker, "Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos, Salda Gölü, gül ve lavanta bahçeleri, bu bölgeyi günübirlikçiler için cazip hale getiriyor. Misafirlerimiz bölge için çok büyük talepte bulunuyor. Biz de tur şirketleri olarak talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

 "Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor"

Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası



Profesyonel rehber Ali Kütük de son yıllarda ziyaretçilerin lavanta bahçelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
İnsanların son üç yıldır sahil turizmi yerine ekoturizme yönlendiğini anlatan Kütük, şunları kaydetti:  "Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor. Aldığımız taleplerden yola çıkarak bu yıl Isparta ve Burdur'daki lavanta tarlalarını 400 bin civarında turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu talep göller bölgesine büyük ekonomik katkı sağlıyor. Günübirlik turlar, Burdur'daki lavanta deresi ve Isparta'nın Kuyucak köyü olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki bu turlar ülkemizin en güzel göllerinden Salda ve en güzel antik kentlerinden Sagalassos ile kombine ediliyor. Bölgede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizin neredeyse her köşesinden buraya insanlar geliyor. Son yıllarda bölgeye Rus ve Uzak Doğulu turistler de gelmeye başladı. Bunun yanında Hollanda, İtalya, Polonya'dan misafirlerimiz de bu turlara katılıyor."

"Lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız"

Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası

Akçaköy Lavanta Deresi Projesi'ni hayata geçiren Öztürk Sarıca da bölgede ciddi anlamda turist yoğunluğu oluştuğunu dile getirdi.
Ekoturizm temalı Lisinia Doğa Proje Alanı'nın da tur rotaları arasında bulunduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu: "Proje alanının yakınında bulunan Akçaköy Lavanta Deresi, yaptığımız yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çekmeye başladı. Burası, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük lavanta bahçeleri arasında yer alıyor. Görseli yüksek bir bahçe, 12 farklı açıdan fotoğraf çekilebiliyor. Fotoğraf sanatçılarının göz bebeği olma yolunda ilerliyor. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemini ikiye katlamış durumdayız. Geçen yıl bu dönemlerde 150 binli rakamlara ulaşmıştık, şu sıralar lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız."



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