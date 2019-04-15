Tuhaf bir pazar
Türkiye’nin ünlü yazar, oyuncu ve müzisyenleri Tuhaf Dergi tarafından düzenlenen “Tuhaf Bir Pazar” etkinliğinde buluştu.
Tuhaf Dergi’nin genel yayın yönetmeni Nurhak Kaya tarafından organize edilen “Tuhaf Bir Pazar” adlı etkinlikler serisinin ilki, Karaköy Ma’Nâ Restoran’da gerçekleşti. Etkinliğe İlber Ortaylı, Vedat Milor, Erkan Can, Mehmet Demirkol, Serdar Akar, Birce Akalay, Mehmet Güreli, Sedef Avcı, Gonca Vuslateri gibi birçok ünlü isim katıldı.
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