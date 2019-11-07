Trakya komedisi
HAMDİ Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kırkyalan”ın teaser’ı yayınlandı.
Gerçek bir Trakya komedisini beyazperdeye aktaran filmin tanıtımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu sahnelerin yer aldığı teaser, Twitter’da ‘en çok konuşulan konular’ arasına girdi. Başrolleri Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Berat Yenilmez, Zeynep Alkan, Ceren Taşçı ve Ferdi Sancar’ın paylaştığı “Kırkyalan”ın çekimleri Pınarhisar’da dört haftada tamamlandı. Film, CJ Dağıtım ile 20 Aralık’ta vizyona girecek.
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