Trakya Fest başlıyor
Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali olan ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Trakya Fest, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.
18-19-20-21 Temmuz tarihlerinde şehir merkezine 7 dakika uzaklıkta bulunan Uzunkum'da gerçekleşecek olan festivalde, bu sene sahne alacak isimler ise şu şekilde:
Aslı Gökyokuş, Ayo&Teo, Bedük, Ben Fero, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Crew Project, Deniz Tekin, Dolu Kadehi Ters Tut, Edis, Emir Can İğrek, Ezhel, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gencer Savaş ve Orkestrası, Jehan Barbur, Kahraman Deniz, Melek Mosso, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Pera, RockA, Seksendört, Selçuk Balcı, Suzan Kardeş, TNK,Ufuk Beydemir, Yüksek Sadakat, Yüzyüzeyken Konuşuruz, YÖKŞ.
Türkiye'den farklı tarzlarda başarılı sanatçıların yanı sıra Amerikalı ünlü ikili Ayo&Teo da festival sahnesinde yer alacak isimlerden olacak.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında festival alanında Engelsiz Sahne isimli özel bir sahne oluşturulacak ve aynı zamanda sokak hayvanlarına bağış stantlarıyla destek verilecek. İ
Festival Sahnesi:
*Aslı Gökyokuş
*Ayo&Teo
*Bedük
*Ben Fero
*Büyük Ev Ablukada
*Can Bonomo
*Cihan Mürtezaoğlu
*Crew Project
*Deniz Tekin
*Dolu Kadehi Ters Tut
*Edis
*Emir Can İğrek
*Ezhel
*Feridun Düzağaç
*Gaye Su Akyol
*Gazapizm
*Gencer Savaş ve Orkestrası
*Jehan Barbur
*Kahraman Deniz
*Melek Mosso
*Mor ve Ötesi
*Nova Norda
* Nil İpek
*Ozbi ft. Gülce Duru
*Pera
*RockA
*Seksendört
*Selçuk Balcı
*Suzan Kardeş
*TNK
* Ufuk Beydemir
*Yüksek Sadakat
*Yüzyüzeyken Konuşuruz
*YÖKŞ
Festival aktiviteleri:
*Gencer Savaş Bandosu / Workshop
*Rio Karnavalı
*PUBG Turnuvası
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