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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Trakya Fest başlıyor

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Trakya Fest başlıyor

Trakya Bölgesi'nin ilk müzik festivali olan ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Trakya Fest, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

18-19-20-21 Temmuz tarihlerinde şehir merkezine 7 dakika uzaklıkta bulunan Uzunkum'da gerçekleşecek olan festivalde, bu sene sahne alacak isimler ise şu şekilde:
Aslı Gökyokuş, Ayo&Teo, Bedük, Ben Fero, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Cihan Mürtezaoğlu, Crew Project, Deniz Tekin, Dolu Kadehi Ters Tut, Edis, Emir Can İğrek, Ezhel, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gencer Savaş ve Orkestrası, Jehan Barbur, Kahraman Deniz, Melek Mosso, Mor ve Ötesi, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Pera, RockA, Seksendört, Selçuk Balcı, Suzan Kardeş, TNK,Ufuk Beydemir, Yüksek Sadakat, Yüzyüzeyken Konuşuruz, YÖKŞ.

Türkiye'den farklı tarzlarda başarılı sanatçıların yanı sıra Amerikalı ünlü ikili Ayo&Teo da festival sahnesinde yer alacak isimlerden olacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında festival alanında Engelsiz Sahne isimli özel bir sahne oluşturulacak ve aynı zamanda sokak hayvanlarına bağış stantlarıyla destek verilecek. İ

Festival Sahnesi:
*Aslı Gökyokuş
*Ayo&Teo
*Bedük
*Ben Fero
*Büyük Ev Ablukada
*Can Bonomo
*Cihan Mürtezaoğlu
*Crew Project
*Deniz Tekin
*Dolu Kadehi Ters Tut
*Edis
*Emir Can İğrek
*Ezhel
*Feridun Düzağaç
*Gaye Su Akyol
*Gazapizm
*Gencer Savaş ve Orkestrası
*Jehan Barbur
*Kahraman Deniz
*Melek Mosso
*Mor ve Ötesi
*Nova Norda
* Nil İpek
*Ozbi ft. Gülce Duru
*Pera
*RockA
*Seksendört
*Selçuk Balcı
*Suzan Kardeş
*TNK
* Ufuk Beydemir
*Yüksek Sadakat
*Yüzyüzeyken Konuşuruz
*YÖKŞ

Festival aktiviteleri:
*Gencer Savaş Bandosu / Workshop
*Rio Karnavalı
*PUBG Turnuvası

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