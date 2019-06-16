Torun da aynı yolda
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy, ailece sanata olan tutkularından bahsetti.
Biz Heybelide, Akasyalar Açarken gibi unutulmaz eserlerin bestecisi Yesari Asım Arsoy’un yeğeni olan Göksel Arsoy, amcasının izinden gidip yıllar önce sanat dünyasına adım attı. Usta oyuncunun oğlu Gökhan Arsoy da babasının izinden gidip oyuncu oldu ve birçok projede yer aldı. Şimdi de Göksel Arsoy’un torunu Emir Sağıroğlu sanata merak sardı. Sağıroğlu, DJ’lik yapmaya başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle