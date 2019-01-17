Tomurcuklar için el ele
Zihinsel engelli çocukların üreten ve kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri için düzenlenen destek gecesinde sahneye çıkan Duysal Doğu gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Yorumcu Soner Olgun ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut "Tomurcuklar İçin El Ele" verdiler. Zihinsel engelli çocukların üreten ve kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri için çalışmalar yapan Tomurcuk Vakfı'nın “Tomurcuklar İçin El Ele” sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Proje kapsamında düzenlenen gecede, Tomurcuk Vakfı için son 3 yıldır konser desteği veren Soner Olgun performansıyla sahnede yer aldı. Tomurcuk Vakfı çocuklarından oluşan ritm gurubunun da sahneye çıktığı konser öncesinde de fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un sergi açılışı yapıldı. Turgut'un objektifinden fotoğraflanan Tomurcuk Vakfı gençlerinin fotoğraf sergisi 14-21 Ocak tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon Fuaye alanında yer alacak.
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