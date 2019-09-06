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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Tolon'dan "Sen Söyle"

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Tolon'dan "Sen Söyle"

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de açıldı.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılış öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, sanatçı Canan Tolon ile İstanbul Modern Genel Direktörü ve Küratör Levent Çalıkoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Burada konuşan Canan Tolon, sergi eserlerindeki öykülenmeyi izleyiciye bıraktığını ve bir anlamda başkalarının sözlerine kulak vermeyi istediğini aktararak, "Sergide yeni işlerin yanı sıra 30 sene önce yaptıklarım da olduğundan, işlerime ister istemez belirli bir mesafeyle bakabiliyorum. İzleyenleri yorumları konusunda olabildiğinde serbest bırakmanın doğru olduğuna inanırım. Bu sebeple de zaten eserlerin çoğu isimsiz." dedi.

 "Çizimleri yeni bir perspektif ile değerlendirdik"

Tolondan Sen Söyle

Oya Eczacıbaşı, Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışıyla dikkati çektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Canan Tolon'un yapıtlarını Türkiye'de bir müze çatısı altında gerçekleşen ilk kişisel sergisiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Sen Söyle', kurulduğumuz günden itibaren tüm koleksiyon sergilerimizde çeşitli dönemlerinden yapıtlarına yer verdiğimiz Canan Tolon'un kırk yıla uzanan birikiminden bir kesit sunuyor."

Atalay Gümrah, kadın sanatçıların çağdaş sanat alanında üretimlerinin artmasına, Türkiye ve küresel sanat sahnesinde daha görünür olmalarına destek olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, İstanbul Modern bünyesinde başlatılan ‘Kadın Sanatçılar Destek Fonu’nun ilk kurumsal destekçilerinden biri olduk. Bu bağlamda, araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün ve yaratıcı kadın sanatçılarından biri olan Canan Tolon’un sergisini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."
Aynı zamanda serginin küratörlüğünü de üstlenen Levent Çalıkoğlu ise "Sen Söyle" sergisiyle Canan Tolon'un anlara ve yapıtlara ait hafızasını şimdiye taşımaya çalıştığını ifade ederek, "Sergide Tolon'un sanat tarihinde yerini almış ikonik yerleştirmelerini de yeniden canlandırdık. Özellikle yerleştirmelerine kaynaklık eden çizimlerini yeni bir perspektif ile değerlendirdik. Belki de 30 yıl önce tohumlarını serptiği ve hala yaşayan tuvallerini özel koleksiyonlarda araştırdık." diye konuştu.

Canan Tolon kimdir?

İstanbul'da Fransız Lisesi'nde edebiyat ve felsefe bölümünden mezun olan Canan Tolon, 1976'da Edinburgh Napier Üniversitesi'nde ve Trier'de tasarım eğitimini, sonra Londra'da Middlesex Üniversitesi'nde iç mimari eğitimini tamamladı. Tolon, 1983'te Kalifornia Üniversitesi, Berkeley'de mimarlık üzerine yüksek lisansını bitirdi. Yapıtları Türkiye ve dünyada çeşitli koleksiyonlarda yer alan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. Canan Tolon, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve San Francisco'da sürdürüyor.

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