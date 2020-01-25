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Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Tokyo buluşması

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Tokyo buluşması

Yönetmen Fatih Akın dünyaca ünlü video oyunu tasarımcısı Hideo Kojima'yı Japonya'da ziyaret etti.

Kojima Death Stranding adlı oyunu için yaptığı çalışma sırasında tanıştığı yönetmeni Tokyo'daki ofisinde ağırladı.

Fatih Akın'ın son filmi Altın Eldiven'in Japonya için hazırlanan afişini ofisinde bulunduran Hideo Kojima, o afişin önünde Akın'la çektirdiği fotoğrafını "Dostum Kojima Prodüksiyon'a geldi" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı.

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