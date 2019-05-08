"Tiyatroya dönüyorum"
Nurgül Yeşilcay önceki akşam alışveriş için İstinye Park’taydı.
Son derece keyifli görünen oyuncu, bir mağaza çıkışında habercilerin yeni projeleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Tiyatroya dönüş hazırlığında olduğunu belirten Yeşilçay, “Uzun zamandır tiyatro sahnesinde yoktum ama önümüzdeki aylarda gençlere hitap eden bir oyunla geri geleceğim” dedi. Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile evlilik hazırlıklarına başladığı yönündeki iddialar hakkında ise şunları söyledi: “Şu an bir şey yok ama hiç belli olmaz, bunlar kısmet işi. Neden olmasın...”
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