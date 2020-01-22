Tiyatro seyircisi beni şımartıyor

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Dorsa, “Oyun sonrası ve sosyal medya üzerinden aldığım takdirler beni inanılmaz mutlu ediyor. Tiyatro salonlarının dolması ayrıca bir mutluluk, bazen oyun sırasında sahnedeyken atılan iltifat dolu laflar beni şımartıyor. Tiyatro benim için kazanç yeri değil, mutluluk alanım” dedi.





