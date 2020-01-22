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Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Tiyatro seyircisi beni şımartıyor

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Tiyatro seyircisi beni şımartıyor

Nilay Dorsa, “Boomerang” adlı tiyatro oyununda 7 farklı karakteri canlandırıyor.

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Dorsa, “Oyun sonrası ve sosyal medya üzerinden aldığım takdirler beni inanılmaz mutlu ediyor. Tiyatro salonlarının dolması ayrıca bir mutluluk, bazen oyun sırasında sahnedeyken atılan iltifat dolu laflar beni şımartıyor. Tiyatro benim için kazanç yeri değil, mutluluk alanım” dedi.

Tiyatro seyircisi beni şımartıyor


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