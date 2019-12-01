Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTiyatro sanatçısı Haldun Dormen: Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor
GeriKeyif Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
AA
01.12.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, "Bence Türk tiyatrosu çok büyük bir patlama yaptı. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum." dedi.

Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenen "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali operası için Samsun'a gelen Dormen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin opera sahnesine taşınmasının kendisi için büyük sürpriz ve ilginç bir durum olduğunu söyledi.

Sanat hayatında müzikalin çok önemli yeri olduğuna işaret eden Dormen, ilk müzikal denemesini 1961 yılında "Sokak Kızı İrma" ile yaşadığını, 1980'li yıllarda yazdığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getirdi.
"Lüküs Hayat" müzikalini de birçok kez sahneye taşıdığına dikkati çeken Dormen, bu kadar çok sahnelemesi dolayısıyla herkesin bunu kendisinin yazdığını sandığını anlattı.

- "Özellikle İstanbul'da müzikale çok büyük ilgi var"
Dormen, son dönemde insanların müzikallere ve tiyatroya ilgisinin arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Özellikle İstanbul'da müzikale çok büyük ilgi var. 35 kişiye müzikal dersi veriyorum. Hepsi çok başarılı, çok yetenekli kişiler. Müzikal ve tiyatro, İstanbul'da çok büyük patlama yaptı. Her akşam tiyatrolarda 250'nin üzerinde oyun sahneleniyor. Hepsi tabii ki iyi değil ama 150'si çok güzel. Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor. Bence Türk tiyatrosu çok büyük bir patlama yaptı. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum."

Haldun Dormen, tiyatronun her dönem insanlardan ilgi gördüğünü belirterek, tiyatronun daima var olacağını kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle