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23.12.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

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Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti

Adana'da tiyatro oyuncusu Ercan Kont kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu.

Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

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