Tiyatro Keyfi'den Shakespeare'in bütün eserleri
Tiyatro Keyfi, gösterimdeki eserlerini Mart ayında topluluğun evi olan Süzer Plaza'daki Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sergilemeye devam ediyor.
23 Mart Cuma akşamı saat 20:30'da sergilenecek olan interaktif komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri" 4. sezonunda... Kemal Başar'ın yönettiği, Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil ve Hakan Eke'nin rol aldığı oyunda 3 acar oyuncu Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynamaya soyunuyor. Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Macbeth, cadılar, periler derken işler karışıyor.
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