Tiyatro Keyfi'den iki oyun

Down Türkiye ve Tomurcuk Vakfı'nın işbirliği ile yapılan dünyaca ünlü Gözlerin Ardında Müzikal'in yazarı Nava Semel geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Nisan ayından itibaren çeşitli uluslararası festivallerde de boy gösterecek olan eseri Kemal Başar yönetti. Tiyatro sahnelerinde yer alan Özgün Uğurlu, bilinen şarkılarının yanı sıra oyun için yaptıklarını da canlı ve akustik olarak söylüyor. Down sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan anneyi Eda Kandulu oynuyor. Melike Çetin, Ziya Serkan Doğan, Onur Güney Kumaş ve Erkan Çelebi, çaldıkları enstrümanların yanı sıra dans ediyor ve çeşitli rolleri paylaşıyor. Tiyatro, akustik müzik ve çağdaş dansın harmanlandığı eserin takvimi şöyle:

17 Şubat 20:30 Duru Tiyatro, Moda.

22 Mart 20:30 Borusan Oto Dolmabahçe Sahne, Süzer Plaza.

8 Mart 20:30 Borusan Oto Dolmabahçe Sahne, Süzer Plaza.

9 Mart 20:00 Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy.

30 Mart 20:30 Borusan Oto Dolmabahçe Sahne, Süzer Plaza.

​Ünlü oyuncular Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy ve Kemal Başar'ın başlıca rollerini oynadığı Çocuk İstiyorum ise sezonun en ilgi gören komedilerinden. ​Eseri Bekir Aksoy yazdı, Turgay Kantürk yönetti. Yalanların havada uçuştuğu, bol entrikalı komedi 28 Şubat saat 20:30'da Moda'da, Duru Tiyatro'da.