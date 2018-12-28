Tiyatro Keyfi ve Macbeth Art, Lefkoşa’da sanat merkezi açıyor
Tiyatro Keyfi, Kıbrıs’taki kardeş kuruluşu Macbeth Art ile birlikte Şubat ayında Lefkoşa’da eğitim, kültür ve sanat merkezi açıyor.
4 yaşından başlayarak çocukların tiyatro, dans ve müzik yoluyla eğitimine, özgüvenli, empati kurabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak olan atölyeler, Kemal Başar’ın sanat yönetmenliğinde, çoğu İstanbul’dan gelecek eğitmenlerce yapılacak.
Yetişkinlere yönelik atölyeler ise teke tek ve 4 kişilik sınıflarda, uluslararası eğitmenlerce verilecek. Profesyonel düzeye gelenlerle çeşitli eserler yapılarak bu çağdaş tiyatro oyunları hem Kıbrıs’ta düzenli olarak sergilenecek, hem de çeşitli eserleriyle yurtdışında boy gösteren Tiyatro Keyfi çatısı altında yapılacak yurtdışı turnelerle ve KKTC’nin yerli oyuncularının rol aldığı eserlerle ülkenin yurtdışında tanınmasına da destek olacak. Profesyonel düzeye gelmiş olan oyuncular ayrıca Türkiye’deki tiyatro, sinema ve televizyon sektörüne de sunulacak.
Macbeth Art, Kıbrıs’taki faaliyetlerine Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da sergilenen ‘Gözlerin Ardında Müzikal’, geçtiğimiz günlerde Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de sergilenen çocuk oyunu ‘Kırık Boynuzun Hikayesi’, ‘Öylesine Hikayeler’ ve ‘Okan Bayülgen İnteraktif Show’ organizasyonlarıyla başlamış, gösteriler Kıbrıs’ta büyük ilgi görmüştü. Şubat ayında da Yavuz Seçkin’i Kıbrıs’a getirecek olan Macbeth Art’ın KKTC’deki organizasyonları, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla birlikte ilerliyor
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