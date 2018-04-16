Tiyatro Keyfi dünya sahnelerinde...
Tiyatro Keyfi, bu sene 20.si düzenlenen Devlet Tiyatroları Adana Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivali'ne yerli ve yabancı tüm tiyatrolardan farklı olarak iki eserle, "Çocuk İstiyorum" ve "Gözlerin Ardında Müzikal"le katılıyor. Gösterimler 16 ve 17 Nisanda...
Tyatro Keyfi'nin bir başka yapımı olan "Öykülerden Oyunlar" 20 Nisan'da Berlin'de sergileniyor. "Gözlerin Ardında Müzikal" ise 26 Nisanda Londra'da, 6 ve 7 Mayısta Berlin'de, 25, 26 ve 27 Mayısta ise özel konuğu olduğu Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yine tüm tiyatrolardan farklı olarak 3 gösterimle dünya sahnelerine çıkıyor. Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali uluslararası organizatörlerin ve festival yöneticilerinin yoğunluğuyla dünya tiyatroları için önemli bir arena ve bu organizasyona bir Türk tiyatrosu ilk kez katılıyor.
Tiyatro Keyfi'nin kardeş tiyatrosu Emma Art in London, Kemal Başar'ın İngiliz oyuncularla yöneteceği "Camille - Heart of Stone"un provalarına Haziran ayında Londra'da başlıyor.
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