Tiyatro ikilisi
Amerika’da Adam Driver ve Keri Russell’ın rol aldığı “Burn This” adlı oyun Türkçeye uyarlanıyor. B Planı ekibinin İstanbul’da sahneye koyacağı oyunda Büşra Develi ile Hakan Kurtaş rol alacak.
Büşra Develi ile Hakan Kurtaş, bir tiyatro oyunu projesinde buluşuyor. İki ünlü oyuncu, Amerika’da 14 Temmuz’da finalini yapan, Lanford Wilson’ın Pulitzer ödüllü “Burn This” isimli oyununun Türkçe uyarlamasında rol alacak. Okuma provalarına başlayan Develi ile Kurtaş, B Planı ekibinin İstanbul’da sahneye koyacağı oyunla yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak. Amerika versiyonunda Adam Driver ve Keri Russell’ın sahneye çıktığı oyunda, gizemli bir ölümün bir araya getirdiği iki insanın arasında oluşan bağla gelişen olaylar anlatılıyor.
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