"Radyotra"
Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona iddialı oyunu “Radyotra” ile başladı.
Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda Ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuyor.
Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor.
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