Titanik gemisi hangi limandan kalkıp hangi limana gidiyordu?
Sinama filmi ile dünya çapında ilgi gören ve gerçek hayatta da yaşanan Titanik kazası, üzerinden yıllar geçmesine rağmen merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle genel kültür araştırmaları yapanlar, Titanik'in hangi limandan kalktığını ve varış noktasını sorguluyor. Peki, Titanik gemisi hangi limandan kalkıp hangi limana gidiyordu? İşte, merak edilen o konu hakkında bilgiler.
1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik kazası, gündemdeki yerini koruyor. İşte, Titanik hakkında merak edilenler...
TİTANİK HANGİ LİMANDAN KALKTI?
Titanic ilk seferine 15 Nisan 1912'de, Southampton İngiltere'den, New York City'e doğru yola çıktı. Ancak, buz dağına çarpması sonucu faciayla sonuçlanan kaza gerçekleşti ve 269 metre uzunluğundaki Titanic gemisi New York City'e varamayarak sulara gömüldü.
RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, İrlanda) tersanelerinde üretilmiştir. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştür.1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1.514 kişinin ölümüyle sonuçlanmış ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.
Titanic`in batışının yol açtığı büyük can kaybı oranı birçok nedene bağlanmaktaydı ama zamanla öne çıkan gerçek, geminin herkese yetecek kadar filika taşımıyor olmasıydı. Titanic`in tam kapasitesi 3,547 kişi olmasına rağmen gemideki filikaların toplam kapasitesi 1,178 kişiydi. Ayrıca kaza sırasında kadınlara ve çocuklara öncelik tanındığı için toplamda ölen erkek sayısı da çok orantısızdı.
Titanic`te zamanında mevcut olan en ileri teknolojiler kullanılmıştı. Birçok insan tarafından "batmaz gemi" olduğuna inanılıyordu ve bu inanış batmadan önce bu şekilde tanımlanmış ve lanse edilmişti. Bu derece ileri teknoloji ve eğitimli mürettebata rağmen batması birçok insanı şoke etti. Medya Titanic'in ünlü kurbanları ve batışı ile ilgili efsaneleri sürekli gündeme getirmeye devam etti. Bu tartışmaların sonucu denizcilik kanunun değişmesi oldu.
Amerikan donanmasından emekli Robert Ballard'ın geminin enkazını 1985'te bulması Titanic'e olan ilgiyi artırdı ve bu ilgi günümüze kadar devam etti.
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