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Thyladomid'den Türkiye'ye mesaj var

Son dönemde elektronik müzik piyasasına damga vuran house dehası Thyladomid'den Türkiye'ye mesaj var. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan elektronik müziğin altın çocuğu, İstanbul'a sıklıkla geldiğini ve çok beğendiğini söylüyor.

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 15:02 | Son Güncelleme :

Yükselen hitleri ile elektronik arenaya yön veren Thyladomid, kendini müziğe iten dönüm noktalarından hedeflerine dek birçok ayrıntıyı Türk hayranları ile ilk kez paylaştı.

Dünyanın her noktasında dinleyiciye hitap etme başarısı yakalayan müzisyen, en iyi performansı için Amsterdam ve Barcelona'yı işaret ediyor.

Dünyaca ünlü müzisyenleri İstanbul sahnesine sunan Monkey Project'in organizasyon imzasıyla gerçekleşecek olan performans, 17 Şubat Cumartesi gecesi Flamme'de... Thyladomid'in alev alacağı eşsiz performans öncesi sizi onun kendi sözleriyle baş başa bırakıyoruz.

Thyladomidden Türkiyeye mesaj var

Kendinden bahsetmesini istediğimiz Thyladomid, “Adım Thyladomid ve aşağı yukarı sekiz senedir elektronik müzik üretiyor ve çalıyorum. Şu ana kadar Diynamic’den bir adet albüm çıkarttım ve ikincisi Haziran ayında Traum’dan çıkacak” yanıtını veriyor.

Onu müziğe neyi ittiğini sorduğumuzda ise çocukluğuna gidiyor; “Çocukken piyano çalmaya başlamam kesinlikle benim bir müzisyen olmama ilk adımımdı”

Peki ya müziği? Milyonların kulağında yer almak hayli büyük bir iş. Müziğini nasıl tanımlıyor dersiniz?

“Eğer bir performans sergiliyorsam genellikle insanların enerjisini devam ettiren devamlılığını sağlayan parçaları çalmayı tercih ederim” diyen elektronik deha, bir de ''ama'' ekliyor... “Eğer stüdyoda isem daha çok sıcak ve melodik sesler üretmeye yönelirim”.

Müziğe ilişkin amacını, “Kendimi en iyi ifade edecek müziği üretmeyi hedefliyorum. Müzik duygularinizi ifade etmek için kullanabileceğiniz bir kapı, aynı zamanda duygularınızı işleyebilmenize de yardımcı oluyor” sözleriyle özetleyen Thyladomid, bunun geçmişinde kendisine yardımcı olduğunu vurguluyor.

Solomun ile tanışma hikayesinin birçok müzisyen gibi demo göndererek başladığını belirten müzisyen o günleri şöyle anımsıyor; “Eski günlerde demolarımı da Diynamic’e yolluyordum ve sanırım şanslıydım. Beğendiler ve 2011 yılında ailenin bir parçası oldum”.

Thyladomid, gruba terfi olmadan önce de yıllar boyunca Diynamic Music'i dinlediğini söylüyor. Hatta 2007 yılından beri Solomun, Stimming ve Hosh'un birkaç plağını bulundurduğunu da ekliyor.

Gelelim Thyladomid'i en çok zorlayan soruya... Ürettiği şarkılar arasında kendisini en çok etkileyen üretimi soruyoruz... Ve pek tabiki nedenini de...

“Oh, bu çok zor bir soru” diye yanıtlıyor önce elektronik müziği parıldayan yıldızı. Sonra ekliyor; “ Dürüst olmak gerekirse parçalarım arasında beni en çok etkileyen ya da favori bir parçam olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi de yarattığım bütün parçaların hayatımın bir dönemini ifade ediyor ve gösteriyor olması”

Peki ya en iyi performansı... Acaba aynı yanıtı verecek mi diye düşünmüyor değiliz. Ki yanıtı pek farklı olmuyor. Ama en azından birkaç performans örneği alabiliyoruz ağzından.

“Aynı cevap burada da geçerli. Gerçekten en iyi performansım hangisiydi bunu söylemek zor ama şunu söyleyebilirim ki birkaç tane show var ki bunlarda çalmaktan büyük zevk alıyorum. Özellikle yazın olan festivaller, mesela Fusion festivali ya da Amsterdam’da bizim kendi Büyük Diynamic festivalimiz ya da Barcelona’daki Sonar festivali her zaman için gitmeye değer”

Thyladomid gibi bir isim hangi Dj veya Producer'ı beğeniyor, merak ediyoruz. Favori Dj veya Producer'ınız var mı diye soruyoruz. İsimler peşi sıra geliyor... “Favori Producer'ım yok ama beğendiklerim şunlar” diyerek isim veriyor; “Robag Whrume, Dj Koze, Olafur Arnarlds, Four Tet, Kiasmos, Bonobo gibi bir çok artistin değişik çalışmalarını beğeniyorum”.

Ve son soru... Performansı öncesi, kuşkusuz sorulmasını en fazla beklediği soruyu yöneltiyoruz. Performans gecesini de ekleştirerek elbette...

Daha önce İstanbul’da bulundunuz mu? Monkey Project ile Flamme’daki performansınızdan ne bekliyorsunuz?

“Evet İstanbul’a sıkça geliyorum. İstanbul hakkında en çok beğendiğim yemekleri ve tabii ki sürekli büyüyen eğlence ve parti kültürü. Flamme’ da harika bir gece geçirmeyi ve benim müzik yolculuğuma eşlik etmek isteyecek harika insanlarla tanışmayı ümit ediyorum.”

Etiketler: röportaj , Thyladomid , Müzik , Elektronik
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