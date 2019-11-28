Thanksgiving (Şükran Günü) nedir? Şükran Günü gelenekleri
Thanksgiving Türkiye'de bilinen adıyla Şükran Günü, çeşitli ibadetleri içerisinde barındırıyor. Thanksgiving, ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada'da ise Ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanır. Peki, Şükran Günü nedir? Şükran Günü gelenekleri neler?
Şükran Günü, ABD ve Kanada'da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir ulusal bayramdır. Şükran Günü’nün temelinde şükran-minnet duymak yatar İki ülke arasındaki boylam farkının getirdiği farklı hasat takvimi nedeniyle, Şükran Günü, Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesi günü, ABD'de ise Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanır.
Günümüze dek ulaşan pek çok gelenek gibi Şükran Günü’nün anlamı değişmiştir. Şükran Günü Amerikalı yerliler arasında Yas Günü olarak kabul edilir.
ŞÜKRAN GÜNÜ GELENEKLERİ
Bayramın kökeni, Plymouth'taki ilk İngiliz kolonicilerin (Pilgrimler), Wampanoag(en) Kızılderilileri ile ortak düzenlediklerine inanılan bir hasat yemeği olsa da, günümüzde, Kızılderili unsurlardan ayrışarak, yalnız aile ve Tanrı'ya adanan bir hal almıştır Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutlamalar, mitoloji ve sembolizm açısından zengindir. Hindi, bu günün geleneksel yemeğidir. Ayrıca patates püresi, elma ve kabak pastaları, kızılcık sosu yapılır.
HİNDİ AFFI GELENEĞİ NEDİR?
Yıllardır her ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.
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