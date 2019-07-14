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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

TFF ile ATF Avrupa'daki projeler için toplandı

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TFF ile ATF Avrupa'daki projeler için toplandı

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Avrupa Türk Federasyon (ATF) yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve ekibiyle bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede TFF'den Başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Avrupa Türk Futbol Federasyonu'ndan ise başkan Levent Karaca, başkan yardımcısı Rafet El Roman ve Ayhan Yıldız yer aldı.
RAFET EL ROMAN DA YETENEK PEŞİNDE
Türk futbolu adına Avrupa'da yetişen genç Türk futbolcuların daha yakından takibi, eğitimleri, gelişimleri ve çalışmalarının ele alındığı toplantıda ayrıca, Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkanı Levent Karaca ve başkan yardımcısı Rafet El Roman, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan spor merkezini ve tesisleri tanıttı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir de, Avrupa'daki bu çalışmaları destekleyeceklerini ve ekibiyle en yakın zamanda Frankfurt'taki tesisleri de ziyaret edeceklerini söyledi.

Başkan Nihat Özdemir ayrıca, Avrupa'da yetişen yetenekli ve başarılı Türk futbolcular için bu tür projelerin çok önemli olduğuna ve böylece Türk futbolunu daha da güçlendireceklerini ifade etti.

TFF ile ATF Avrupadaki projeler için toplandı




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