Teşhis için geç kalma
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Almula Merter Churm, bu kez Türk Kanser Derneği’nin yüzü oldu.
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile görüşen oyuncu ve yazar, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapacak ve kadınlara “Erken teşhis hayat kurtarır” mesajı verecek.
Churm, işe sosyal medyada başladı. Ünlü sanatçı, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için önemli mesajlar içeren videolar hazırladı. Ve o videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.
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