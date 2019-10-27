Teşekkürler sevgilim
Zeynep Bastık, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi.
Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bastık, “Çok heyecanlıyım. Harbiye, heyecanı dörde-beşe katlıyor” dedi. “Bu gece uğur getirmesi için özel bir şey taktınız mı?” sorusuna “Nişan yüzüğüm var” yanıtını veren şarkıcı, “Belki bir dahaki Harbiye konserinde evlilik yüzüğü olur” yorumu üzerine de şöyle dedi: “Seneye muhakkak olur.” Ardından sahneye çıkıp hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık, geceyi duygusal bir konuşmayla noktaladı: “En büyük teşekkür sevgilime. Bana inandığın içim teşekkür ederim Tolga Akış.”
Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın konsere “Zeynep Bastık” yazılı bantlarla gelmesi dikkat çekti.
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