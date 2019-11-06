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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor

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Tesadüfen bulundu, turizme açılıyor

Nevşehir'de, 5 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması hedefleniyor.

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanları oluşturulması planlanan alanın, gelecek yıl bazı etaplarının turizme açılması amaçlanıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı,  alanda uygulanacak projenin hazırlandığını söyledi. Çalışmalara başlama konusunda heyecan yaşadıklarını aktaran Arı, "Alanı, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." diye konuştu. 

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