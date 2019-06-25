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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Tenor Karahan, Verona'da başrol üstlenecek

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Tenor Karahan, Verona'da başrol üstlenecek

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, 100. yılını kutlayan Verona Opera Festivali'nde, 4 farklı eserde başrole çıkacak.

MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğunca inşa edilen, dünyanın en eski ve en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından Arena di Verona, 21 Haziran-7 Eylül tarihlerinde Verona Opera Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Ünlü besteci Mozart'tan Luciano Pavarotti'ye, Maria Callas'dan Placido Domingo'ya kadar dünyanın en önemli besteci ve yorumcularının sahne aldığı Arena di Verona, bir Türk tenorunun 4 ayrı eserde başrolde olmasına şahitlik ediyor.

Dünyanın en eski açık hava opera festivali olup bu sene 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Verona Opera Festivali'nin açılışı, yakın zamanda hayata veda eden İtalyan rejisör Franco Zeffirelli'nin prodüksiyonu Il Trovatore ile yapıldı.

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, festival boyunca 4 farklı eserin başrolünde 13 kez izleyiciyle buluşacak.
Karahan, Gianfranco de Bosio'nun sahneye koyduğu Aida operasındaki Radames'e ses vererek ilk performansını gerçekleştirdi. Karahan, 27 Haziran ile 5-9-12 Temmuz'da da Aida ile sanatseverlerin karşısında olacak.

20 ve 26 Temmuz'da, Il Trovatore operasında Manrico rolünü seslendirecek Karahan, İspanyol rejisör Hugo de Ana'nın sahneye koyduğu Carmen ve Tosca operalarında da başrollere hayat verecek.
Karahan, Carmen operasında Don Jose'yi 2, 24, 27 Ağustos ve 4 Eylül'de; Tosca operasında ise Cavaradossi'yi 29 Ağustos ve 6 Eylül'de seslendirecek.

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