Tek rakibi Timothee
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki rekabet giderek kızışıyor... Bu kez Prens Harry'nin karısı Meghan Markle, Prens William'ın karısı Middleton'ı geride bıraktı.
38 yayındaki Meghan Markle, Lyst tarafından her yıl düzenlenen Yılın En İyi Giyineni listesinde ilk sıraya yerleşti. Üstelik bir zamanlar "stil ikonu" olarak kabul edilen eltisi Kate Middleton'ı geride bırakarak.
Meghan Markle, bu listeye giren tek kraliyet ailesi üyesi de oldu.
Sussex Düşesi, Kylie Jenner, Cardi B gibi iddialı isimleri de geride bıraktı.
Küresel moda araştırma plotformu olan Lyst, yıl boyunca yapılan internet aramaları, sayfa görüntülenme sayıları, uluslararası medya yayınları ve sosyal medyadaki görüntülenmeye göre listesini belirliyor.
Bütün bu incelemeler sonucunda 2019 yılında moda dünyasına damga vuran en güçlü kişinin Meghan Markle olduğu ortaya çıktı.
Meghan Markle'ın ilk sıraya yerleştiği listede ikinci sırada genç oyuncu Timothee Chalamet yer aldı. Zendaya üçüncü, Billie Eilish dördüncü, Cardi B beşinci sırada. Diğer sıralama ise şöyle Lisa (Blackpink) Kylie Jenner, Lizzo, Harry Styles, Billy Porter
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