Keanu Reeves'in tek rakibi kendisi!
Geçtiğimiz aylarda ilk kez sevgilisiyle kameralar karşısına çıkıp gündem yaratan Keanu Reeves şimdi de bambaşka bir sebeple hem sinema hem de sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi oldu.
unun nedeni de Reeves'in rol aldığı iki iddialı filmin de aynı gün gösterime girecek olmalı. Yani bir başka deyişle Keanu Reeves, kendi kendisinin rakibi olacak.
Keanu Reeves'in önemli rollerinde yer aldığı Matrix 4 ve yine ana karakteri canlandırdığı John Wick 4, 21 Mayıs 2021'de seyirciyle buluşacak.
Yani özetle Keanu Reeves'in iki filmi gişede birbiriyle "kapışacak." Bakalım bu mücadelenin galibi hangi film olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle