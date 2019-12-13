Keanu Reeves'in tek rakibi kendisi!

unun nedeni de Reeves'in rol aldığı iki iddialı filmin de aynı gün gösterime girecek olmalı. Yani bir başka deyişle Keanu Reeves, kendi kendisinin rakibi olacak.

Keanu Reeves'in önemli rollerinde yer aldığı Matrix 4 ve yine ana karakteri canlandırdığı John Wick 4, 21 Mayıs 2021'de seyirciyle buluşacak.

Yani özetle Keanu Reeves'in iki filmi gişede birbiriyle "kapışacak." Bakalım bu mücadelenin galibi hangi film olacak.