MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKeanu Reeves'in tek rakibi kendisi!
GeriKeyif Keanu Reeves'in tek rakibi kendisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
13.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Keanu Reeves'in tek rakibi kendisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keanu Reeves'in tek rakibi kendisi!

Geçtiğimiz aylarda ilk kez sevgilisiyle kameralar karşısına çıkıp gündem yaratan Keanu Reeves şimdi de bambaşka bir sebeple hem sinema hem de sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi oldu.

unun nedeni de Reeves'in rol aldığı iki iddialı filmin de aynı gün gösterime girecek olmalı. Yani bir başka deyişle Keanu Reeves, kendi kendisinin rakibi olacak.

Keanu Reeves'in önemli rollerinde yer aldığı Matrix 4 ve yine ana karakteri canlandırdığı John Wick 4, 21 Mayıs 2021'de seyirciyle buluşacak.

Keanu Reevesin tek rakibi kendisi

Yani özetle Keanu Reeves'in iki filmi gişede birbiriyle "kapışacak." Bakalım bu mücadelenin galibi hangi film olacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle