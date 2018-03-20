TEGV'in minik gazetecileri iş başında!
TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde Resul Buksur koçluğundaki minik gazeteciler Beykoz’un kaybolan değerlerine ışık tuttu.
Yapı Kredi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile hayata geçirilen Renkli Kalemler Gazetesi’nin İstanbul Kartal ve İstanbul Beykoz etapları tamamlandı. Toplam 12 haftalık bir çalışmanın ardından hazırlanan Renkli Kalemler Gazetesi, ortaklaşa düzenlenen şenlikle kamuoyu ile paylaşıldı ve ‘renklikalemler.org’ internet sitesinde yayına girdi.
Minik gazeteciler için birde tanıtım programı yapıldı. Beykoz’dan başlayarak İstanbul Boğazı’nı kapsayan gezi süresince büyükler, minik gazetecilerin hünerlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.
Gazeteci Mesut Solak’ın gönüllü olarak koçluk yaptığı Kartal TEGV Semiha Şakir Öğrenim Birimi’nde çocuklar, gazetenin manşetini “Uçurtmalarla Harika Bir Gün Geçirmek İster Misiniz?” olarak belirledi. Yapay zeka uygulamaları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve en beğenilen çocuk kitapları da minik gazetecilerin değindiği konular arasında yer aldı.
TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde ise deneyimli gazeteci Resul Buksur koçluğunda çocuklar, gazetenin manşetini ‘‘Lüfer Nereye Gitti?’’ olarak belirledi ve bilinçsiz balık avcılığı, Beykoz’un tarihi, gölge oyunları gibi konuları Renkli Kalemler Gazetesi’ne taşıdı.
İlk faz çalışmaları 2014’te başlayan Renkli Kalemler projesi, çocukların okuma-yazma alışkanlıklarını ve yaratıcı düşünme yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Renkli Kalemler sürecine katılan çocuklar, deneyimli gazetecilerin koçluğunda yaşadıkları şehirlerde gördükleri olayları haberleştirmeyi öğreniyor. Süreç sonunda çocuklar mizanpajından fotoğraflarına, haber içeriğinden tasarımına kadar kendi ürettikleri Renkli Kalemler isimli yerel gazetelerini kamuoyuyla dijital olarak paylaşıyor. Medya okuryazarlığı konusunda çocukları bilinçlendiren proje, çocukların özgüven kazanmalarına ve kendilerini özgürce ifade edebilmelerine de yardımcı oluyor.
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