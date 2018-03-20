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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
20.03.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

TEGV'in minik gazetecileri iş başında!

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TEGV'in minik gazetecileri iş başında!

TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde Resul Buksur koçluğundaki minik gazeteciler Beykoz’un kaybolan değerlerine ışık tuttu.

Yapı Kredi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile hayata geçirilen Renkli Kalemler Gazetesi’nin İstanbul Kartal ve İstanbul Beykoz etapları tamamlandı. Toplam 12 haftalık bir çalışmanın ardından hazırlanan Renkli Kalemler Gazetesi, ortaklaşa düzenlenen şenlikle kamuoyu ile paylaşıldı ve ‘renklikalemler.org’ internet sitesinde yayına girdi.

Minik gazeteciler için birde tanıtım programı yapıldı. Beykoz’dan başlayarak İstanbul Boğazı’nı kapsayan gezi süresince büyükler, minik gazetecilerin hünerlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

TEGVin minik gazetecileri iş başında

Gazeteci Mesut Solak’ın gönüllü olarak koçluk yaptığı Kartal TEGV Semiha Şakir Öğrenim Birimi’nde çocuklar, gazetenin manşetini “Uçurtmalarla Harika Bir Gün Geçirmek İster Misiniz?” olarak belirledi. Yapay zeka uygulamaları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve en beğenilen çocuk kitapları da minik gazetecilerin değindiği konular arasında yer aldı.

TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde ise deneyimli gazeteci Resul Buksur koçluğunda çocuklar, gazetenin manşetini ‘‘Lüfer Nereye Gitti?’’ olarak belirledi ve bilinçsiz balık avcılığı, Beykoz’un tarihi, gölge oyunları gibi konuları Renkli Kalemler Gazetesi’ne taşıdı.

İlk faz çalışmaları 2014’te başlayan Renkli Kalemler projesi, çocukların okuma-yazma alışkanlıklarını ve yaratıcı düşünme yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Renkli Kalemler sürecine katılan çocuklar, deneyimli gazetecilerin koçluğunda yaşadıkları şehirlerde gördükleri olayları haberleştirmeyi öğreniyor. Süreç sonunda çocuklar mizanpajından fotoğraflarına, haber içeriğinden tasarımına kadar kendi ürettikleri Renkli Kalemler isimli yerel gazetelerini kamuoyuyla dijital olarak paylaşıyor. Medya okuryazarlığı konusunda çocukları bilinçlendiren proje, çocukların özgüven kazanmalarına ve kendilerini özgürce ifade edebilmelerine de yardımcı oluyor.

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