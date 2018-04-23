TEGV'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Türkiye'de binlerce gönüllüsüyle birlikte yıllardır eğitim alanında çocukların hayatına dokunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), ülke çapındaki etkinlik noktalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşkuyla kutladı. Etkinlik noktalarından biri de yüzlerce çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı TEGV İpek Kıraç Öğrenim Birimi'ydi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor.
Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.
Yirmi iki yıl içerisinde Eğitim Gönüllülerini destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; yani kısaca bütün güzel insanların verdiği güçle TEGV, geleceğe güvenle bakıyor. Yıllar boyunca geliştirdiği eğitim deneyimini gelecek nesillere gururla aktarıyor.
Ancak çocuklara eğitim desteği sunmanın dışında eğlenceli bir dünyanın da kapılarını aralıyor TEGV. Anadolu Hisarı'nda bulunan İpek Kıraç Öğrenim Birimi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bir koşturmaca vardı. 400'ü aşkın çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı 23 Nisan kutlamalarında çocuklar için neler yoktu ki?
Gönüllüler çocuklara keyifli bir gün geçirebilmeleri için günler öncesinde organize oldu, 50 gönüllü uyum içinde çalışıp çocuklara güzel bir ortam sağladı.
Ebru çalıştılar, yüzlerini boyayan gönüllülerle doyasıya eğlendiler, balonlara şişirip şekiller verdiler. Yetmedi, zumba ve koro gibi etkinliklere de yer verdiler. Çocuklar da ne yapsın, böyle güzel bir ortamda ve 23 Nisan'da doyasıya eğlendiler, keyifli ortamın tadını çıkardılar.
Tat, Unilever ve Divan'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte son olarak çocuklara minik hediyeler sunan TEGV gönüllüleri böylece bu özel günü çocuklar için unutulmaz yaptı.
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