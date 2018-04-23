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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
23.04.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

TEGV'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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TEGV'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye'de binlerce gönüllüsüyle birlikte yıllardır eğitim alanında çocukların hayatına dokunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), ülke çapındaki etkinlik noktalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte coşkuyla kutladı. Etkinlik noktalarından biri de yüzlerce çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı TEGV İpek Kıraç Öğrenim Birimi'ydi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor.

TEGVde 23 Nisan coşkuyla kutlandı


Yüz binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteği ile tanıştıran TEGV, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

TEGVde 23 Nisan coşkuyla kutlandı


Yirmi iki yıl içerisinde Eğitim Gönüllülerini destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; yani kısaca bütün güzel insanların verdiği güçle TEGV, geleceğe güvenle bakıyor. Yıllar boyunca geliştirdiği eğitim deneyimini gelecek nesillere gururla aktarıyor.

TEGVde 23 Nisan coşkuyla kutlandı


Ancak çocuklara eğitim desteği sunmanın dışında eğlenceli bir dünyanın da kapılarını aralıyor TEGV. Anadolu Hisarı'nda bulunan İpek Kıraç Öğrenim Birimi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bir koşturmaca vardı. 400'ü aşkın çocuğun ve onlarca gönüllünün katıldığı 23 Nisan kutlamalarında çocuklar için neler yoktu ki?

TEGVde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gönüllüler çocuklara keyifli bir gün geçirebilmeleri için günler öncesinde organize oldu, 50 gönüllü uyum içinde çalışıp çocuklara güzel bir ortam sağladı.


Ebru çalıştılar, yüzlerini boyayan gönüllülerle doyasıya eğlendiler, balonlara şişirip şekiller verdiler. Yetmedi, zumba ve koro gibi etkinliklere de yer verdiler. Çocuklar da ne yapsın, böyle güzel bir ortamda ve 23 Nisan'da doyasıya eğlendiler, keyifli ortamın tadını çıkardılar.

TEGVde 23 Nisan coşkuyla kutlandı


Tat, Unilever ve Divan'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte son olarak çocuklara minik hediyeler sunan TEGV gönüllüleri böylece bu özel günü çocuklar için unutulmaz yaptı.




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