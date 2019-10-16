TEDxIstanbul 10'uncu yılında
Bugüne kadar, Toleransın Sınırları, Kadınların Artan Gücü, Geleceğin Umudu Gençlik temalarından sonra Momentum, Yeniden Keşfet, Noktaları Birleştirmek, Hareketini Başlat, Kolektif Bilinç, Hayal Et, Umut, Yeni Başlangıçlar ve Gidilemeyen Yol temalarıyla yaşadığımız güne farklı bakış kazandırmaya çalışarak yüzlerce konuşmacıyı ağırlayan TEDxIstanbul, 10'uncu yılını kutluyor.
İlk adımını 2009'da atan TEDxIstanbul, 10'uncu yılı için “Kutlama” temasıyla yola çıkıyor.
Kutlama toplantasının konuşmacıları Aslı Şafak, Bager Akbay, Cem Say, Emin Çapa, İlker Canikligil, Karsu, Orhan Murat Bahtiyar, Selçuk Şirin, Şengül Hablemitoğlu ve Talat Kırış. Konuşmacılar 19 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM’de.
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