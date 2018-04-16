Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü
GeriKeyif Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
16.04.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü

Sinema sanatı büyük ustalarından birini kaybetti. Kardeşi Paolo ile birlikte çektiği yeni gerçekçilik ve modern hikayeciliği harmanladığı filmleriyle tanınan Vittorio Taviani 88 yaşında hayata veda etti.

Vittorio Taviani'nin ölüm haberini kardeşi Giovanna verdi. Giovanna Taviani yaptığı açıklamada Vittorio Taviani'nin uzun süre hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı.

Yeni gernçekçilik ile modern hikayeciliği harmanlayan filmleriyle tanınan Taviani Kardeşler, kariyerleri boyunca Altın Palmiye de dahil çok sayıda önemli ödül kazandı.

Taviani Kardeşler’in en popüler filmlerinden biri olan 1977 yapımı ‘Padre Padrone’ (Babam ve Ustam), ikiliye Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye getirirken; İtalyan Sinema Akademisi tarafından dağıtılan David di Donatello Ödülleri de defalarca Taviani kardeşlerin olmuştu.

Taviani Kardeşler, 1986 yılında Venedik Film Festivali’nden yaşam boyu başarı ödülü olan Altın Aslan’la onurlandırılırken, son yıllarda çektikleri en dikkat çekici filmlerden olan ‘Caeser Must Die’ (Sezar Ölmeli), Berlin’den Altın Ayı kazanarak döndü.

Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşlerden Vittorio öldü

Vittorio Taviani, sinemaya nasıl ilgi duymaya başladıklarını Variety'ye iki yıl önce verdiği bir söyleşide şöyle anlatmıştı: “Çocuktuk ve artık var olmayan bir sinema salonu olan Cinema Italia’ya gitmiştik. Daha önce hiç ismini duymadığımız Paisan (1946) isimli bir film oynuyordu. Küçük çocuklar olarak savaşı fazlasıyla derin bir şekilde deneyimlemiştik. Ama o gün ekranda gördüğümüz şeyler, bizim için gerçeklerin çok daha belirgin olmasını sağladı. Bu film bize, bizimle ilgili ama bilmediğimiz şeyleri anlatıyordu. Biz de kendimize dedik ki: ‘Eğer sinemanın, kendimize kendi gerçeklerimizi göstermek gibi bir gücü varsa, biz de film yapmalıyız!’

Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşlerden Vittorio öldü

 ONLAR BENİM İÇİN DENİZ FENERİ  GİBİYDİ 

Sinemanın efsane İtalyan yönetmenlerinden Roberto Rossellini ile yine bir efsane oyuncu olan Ingrid Bergman'ın kızı Isabella Rossellini, Insatgram sayfasında Vittorio Taviani için bir mesaj paylaştı. ilk oyunculuk deneyimini Taviani Kardeşler'in filminde yaşadığı söyleyen Rossellini "Babamı yeni kaybetmiştim. Bir gemi için bir deniz feneri neyse onlar da benim için öyle olmuştu. Onların sıcaklığı ve sevgilisi bana yol gösterdi. Oyunculuğun da ötesinde! Bir sanatçı nasıl düşünür, nasıl davranır, sorumlulukları nelerdir onlardan öğrendim. Onlar ayrıca birbirine bağlı ve sevgi dolu bir aileydi. Sevgim ve düşüncelerim onlarla birlikte" yazarak Taviani ailesinin acısını paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü

Yalınayak Diva anısına

'Avantgarde' kimdir; neye denir?