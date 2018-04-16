Sinema dünyasının büyük kaybı: Taviani Kardeşler'den Vittorio öldü

Vittorio Taviani'nin ölüm haberini kardeşi Giovanna verdi. Giovanna Taviani yaptığı açıklamada Vittorio Taviani'nin uzun süre hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı.

Yeni gernçekçilik ile modern hikayeciliği harmanlayan filmleriyle tanınan Taviani Kardeşler, kariyerleri boyunca Altın Palmiye de dahil çok sayıda önemli ödül kazandı.

Taviani Kardeşler’in en popüler filmlerinden biri olan 1977 yapımı ‘Padre Padrone’ (Babam ve Ustam), ikiliye Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye getirirken; İtalyan Sinema Akademisi tarafından dağıtılan David di Donatello Ödülleri de defalarca Taviani kardeşlerin olmuştu.

Taviani Kardeşler, 1986 yılında Venedik Film Festivali’nden yaşam boyu başarı ödülü olan Altın Aslan’la onurlandırılırken, son yıllarda çektikleri en dikkat çekici filmlerden olan ‘Caeser Must Die’ (Sezar Ölmeli), Berlin’den Altın Ayı kazanarak döndü.

Vittorio Taviani, sinemaya nasıl ilgi duymaya başladıklarını Variety'ye iki yıl önce verdiği bir söyleşide şöyle anlatmıştı: “Çocuktuk ve artık var olmayan bir sinema salonu olan Cinema Italia’ya gitmiştik. Daha önce hiç ismini duymadığımız Paisan (1946) isimli bir film oynuyordu. Küçük çocuklar olarak savaşı fazlasıyla derin bir şekilde deneyimlemiştik. Ama o gün ekranda gördüğümüz şeyler, bizim için gerçeklerin çok daha belirgin olmasını sağladı. Bu film bize, bizimle ilgili ama bilmediğimiz şeyleri anlatıyordu. Biz de kendimize dedik ki: ‘Eğer sinemanın, kendimize kendi gerçeklerimizi göstermek gibi bir gücü varsa, biz de film yapmalıyız!’

ONLAR BENİM İÇİN DENİZ FENERİ GİBİYDİ

Sinemanın efsane İtalyan yönetmenlerinden Roberto Rossellini ile yine bir efsane oyuncu olan Ingrid Bergman'ın kızı Isabella Rossellini, Insatgram sayfasında Vittorio Taviani için bir mesaj paylaştı. ilk oyunculuk deneyimini Taviani Kardeşler'in filminde yaşadığı söyleyen Rossellini "Babamı yeni kaybetmiştim. Bir gemi için bir deniz feneri neyse onlar da benim için öyle olmuştu. Onların sıcaklığı ve sevgilisi bana yol gösterdi. Oyunculuğun da ötesinde! Bir sanatçı nasıl düşünür, nasıl davranır, sorumlulukları nelerdir onlardan öğrendim. Onlar ayrıca birbirine bağlı ve sevgi dolu bir aileydi. Sevgim ve düşüncelerim onlarla birlikte" yazarak Taviani ailesinin acısını paylaştı.