Tarkan’dan yeni turne
Tarkan, geçen yıl büyük ilgi gören Avrupa turnesinin devamını getirme kararı aldı.
Tarkan yeni turnesinin ilk konserini 6 Ekim’de Londra’da verecek.
Sanatçı, yeni turne kapsamında Londra, Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln’de sevenleriyle buluşacak. Yeni konser maratonu 6 Ekim’de Londra’daki Eventim Apollo’da başlayıp 21 Aralık’ta Köln-Lanxess Arena’da son bulacak. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği turnenin biletleri ise bugün satışa sunuldu.
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