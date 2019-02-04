Tarkan O Sevişmeler'e klip çekti
Megastar Tarkan, 2017 yılında DMC etiketiyle yayımlanan “10” albümünün beşinci video klibini, “O Sevişmeler” şarkısına çekti.
Albümün dikkat çeken duygusal şarkılarından “O Sevişmeler”, bugünden itibaren Tarkan'ın hayranlarıyla buluşuyor.
Söz ve müziği Ümit Sayın’a, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan “O Sevişmeler” şarkısına çekilen, duygusal video klibin yönetmenliğini Altan Dönmez, görüntü yönetmenliğini Münür Gürsoy üstlendi.
DMC ve HITT Prodüksiyon ortak yapımıyla çekilen klip Tarkan YouTube kanalında izlenebilecek.
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