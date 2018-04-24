Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTarihin gölgesinde lezzetli bir festival
GeriKeyif Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
24.04.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Binlerce yıldır ayakta duran Didim Apollon Tapınağı'nın gün görmüş sütunları bir kez daha ilginç bir festivale ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelip aslında bir turizm cenneti olan bu kente hak ettiği hareketliliği kazandıran binlerce kişi Vegan Festivali'nde buluştu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Didim VegFest, 20 ile 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, konuklarına bölgesel lezzetlerle tanışma imkanı sundu. Ama asıl önemlisi Türkiye'nin kendi alanındaki ilk festivali olan Didim VegFest, daha sürdürülebilir bir dünya için doğanın ve tarihi güzelliklerin keşfedilmesi için de önayak oldu.

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Vegan Festivali aynı zamanda Didim’in vegan felsefesi üzerine yoğunlaşan standlarında yerel üreticiye de ev sahibi olma imkanı verdi.

Festival boyunca, Didim, kendi alanında ünlü konukları da ağırladı. Akşamları Pınar Keleş, Aegean Band ve Ceylan Ertem gibi değerli seslerin katılımı Didim gecelerini şenlendirirken, gündüzler halk oylamasına sunulan eğlenceli yemek yarışmaları, yöresel vegan ürünlerin sergilendiği standlar, ünlü şefler Gabriel Sponza ve Gastronomi Derneği’nin gerçekleştirdiği vegan yemek showları ile renklendi.

 FESTİVAL ALANI RENGARENK!

Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Tüm katılımcıların dahil olduğu Kapalı Kutu Vegan Yemek Yarışması ve Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Yemek Show) keyifli mutfak atölyeleri de programda yer aldı. Konserlerin, yemek yarışmalarının ve mutfak atölyelerinin yanı sıra düzenlenen 18 adet panel, hem yetişkinlerin hem de çocukların hayvan hakları ve türcülük gibi hassas konularda bilgi sahibi olmasına imkan sağladı.

Panel konuşmacıları arasında Emin Çapa, Ömer Mandra, Dr Murat Kınıkoğlu, Dr Vedat Bayer, Kevser Başkara, Mutse Benzragch, Zülal Kalkandelen, Gökhan Durukan, Hakan Öztürk, Pınar Dağ, Nilgün Hasan Dereköy, Güneş Güman, Hayvanlara Adalet Derneği üyeleri, Deneye Hayır Platformu üyeleri, Hayvanlarla Dayanışma İnsiyatifi üyeleri yer aldı.

 DİDİM HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK

Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Festival kapsamında Didim Belediye Başkanı Ahmet DeniZ Atabay ile sohbet etme imkanı da bulduk. Aslında eşine az rastlanır tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olan Didim'in bir türlü hak ettiği yeri bulamamasının sebepleri üzerine konuştuk. Atabay'a göre, Didim'in hem Türkiye'de hem de dünyada hak ettiği kadar tanınamamasının en önemli sebebi yıllardır süregelen "küçük olsun, benim olsun" anlayışı.

Deniz Atabay bu konudaki görüşlerini şöyle anlattı: "Ege’de pek çok ilçenin yıldızı parlarken Didim biraz geride kaldı. Benim esas mesleğim turizmcilik, bu nedenle Didim’i yeniden Ege’nin gözde turizm beldelerinden biri yapmaya niyetliyiz. Didim, İzmir ve Bodrum havalimanlarının ortasında, ulaşımı çok kolay bir noktada. Burada esas mesele, insanları ana yoldan 22 km içeriye Didim’e uğramaları, Didim’i merak etmeleri için cazibe ve altyapı oluşturmak, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu aranın kısa sürede kapatılması için yaptıklarını da "Son 4 yıldır, Didim’in turizm altyapısını kuvvetlendirmek için büyük yatırım yaptık. Bu hedef doğrultusunda Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ni kurduk. Didim Turizm Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yakın çalışma içerisindeyiz. Milet’ten Apollon Tapınağı’na kadar olan 16 km.lik yolu kapsayan bir “Kutsal Yol” yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş için dağcılık ve trekking dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. Yelken yarışları düzenliyoruz, bu yarışmalarda yelken kulüpleri ile çalışıyoruz. Yaptığımız her organizasyona o konunun STK’larını dahil etmeye çalışıyoruz" diyerek anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Dolandırılma davasında yeni gelişme

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm