Tarihin gölgesinde lezzetli bir festival

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Didim VegFest, 20 ile 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, konuklarına bölgesel lezzetlerle tanışma imkanı sundu. Ama asıl önemlisi Türkiye'nin kendi alanındaki ilk festivali olan Didim VegFest, daha sürdürülebilir bir dünya için doğanın ve tarihi güzelliklerin keşfedilmesi için de önayak oldu.

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Vegan Festivali aynı zamanda Didim’in vegan felsefesi üzerine yoğunlaşan standlarında yerel üreticiye de ev sahibi olma imkanı verdi.

Festival boyunca, Didim, kendi alanında ünlü konukları da ağırladı. Akşamları Pınar Keleş, Aegean Band ve Ceylan Ertem gibi değerli seslerin katılımı Didim gecelerini şenlendirirken, gündüzler halk oylamasına sunulan eğlenceli yemek yarışmaları, yöresel vegan ürünlerin sergilendiği standlar, ünlü şefler Gabriel Sponza ve Gastronomi Derneği’nin gerçekleştirdiği vegan yemek showları ile renklendi.

FESTİVAL ALANI RENGARENK!





Tüm katılımcıların dahil olduğu Kapalı Kutu Vegan Yemek Yarışması ve Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Yemek Show) keyifli mutfak atölyeleri de programda yer aldı. Konserlerin, yemek yarışmalarının ve mutfak atölyelerinin yanı sıra düzenlenen 18 adet panel, hem yetişkinlerin hem de çocukların hayvan hakları ve türcülük gibi hassas konularda bilgi sahibi olmasına imkan sağladı.

Panel konuşmacıları arasında Emin Çapa, Ömer Mandra, Dr Murat Kınıkoğlu, Dr Vedat Bayer, Kevser Başkara, Mutse Benzragch, Zülal Kalkandelen, Gökhan Durukan, Hakan Öztürk, Pınar Dağ, Nilgün Hasan Dereköy, Güneş Güman, Hayvanlara Adalet Derneği üyeleri, Deneye Hayır Platformu üyeleri, Hayvanlarla Dayanışma İnsiyatifi üyeleri yer aldı.

DİDİM HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK





Festival kapsamında Didim Belediye Başkanı Ahmet DeniZ Atabay ile sohbet etme imkanı da bulduk. Aslında eşine az rastlanır tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olan Didim'in bir türlü hak ettiği yeri bulamamasının sebepleri üzerine konuştuk. Atabay'a göre, Didim'in hem Türkiye'de hem de dünyada hak ettiği kadar tanınamamasının en önemli sebebi yıllardır süregelen "küçük olsun, benim olsun" anlayışı.

Deniz Atabay bu konudaki görüşlerini şöyle anlattı: "Ege’de pek çok ilçenin yıldızı parlarken Didim biraz geride kaldı. Benim esas mesleğim turizmcilik, bu nedenle Didim’i yeniden Ege’nin gözde turizm beldelerinden biri yapmaya niyetliyiz. Didim, İzmir ve Bodrum havalimanlarının ortasında, ulaşımı çok kolay bir noktada. Burada esas mesele, insanları ana yoldan 22 km içeriye Didim’e uğramaları, Didim’i merak etmeleri için cazibe ve altyapı oluşturmak, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu aranın kısa sürede kapatılması için yaptıklarını da "Son 4 yıldır, Didim’in turizm altyapısını kuvvetlendirmek için büyük yatırım yaptık. Bu hedef doğrultusunda Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ni kurduk. Didim Turizm Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yakın çalışma içerisindeyiz. Milet’ten Apollon Tapınağı’na kadar olan 16 km.lik yolu kapsayan bir “Kutsal Yol” yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş için dağcılık ve trekking dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. Yelken yarışları düzenliyoruz, bu yarışmalarda yelken kulüpleri ile çalışıyoruz. Yaptığımız her organizasyona o konunun STK’larını dahil etmeye çalışıyoruz" diyerek anlattı.