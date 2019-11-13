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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
13.11.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Tarihin "arşivlendiği" merkez

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Tarihin "arşivlendiği" merkez

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM), sadece kentin değil aynı zamanda cumhuriyet tarihine ışık tutan önemli olayların da görsel ve işitsel arşivini barındırıyor.

Kurulduğu günden beri kente ilişkin tüm yazılı, görsel ve işitsel dokümanları toplayan KAYHAM, Kayseri'nin İhtisas Kütüphanesi ve İstatistiki Veri Bankasını oluşturmaya devam ediyor.

1935 yılında açılan Sümerbank Bez Fabrikasının açılış törenine ait görüntülerin yanı sıra birçok tarihi olayı bugünlere taşıyan belgelerin de yer aldığı merkezde, Kayseri'ye ait görsel ve işitsel materyal dijital ortama aktarılıyor.

Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı ve 1969 yılında Kayseri'de çekilen "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminin orijinal negatifinin de bulunduğu KAYHAM'ın faaliyet alanı, 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında imzalanan "Kayseri Görsel ve İşitsel Arşivi Oluşturma Protokolü" ile genişletildi.

Yaklaşık 50 bin dijital, 15 bin de basılı fotoğraf bulunan merkezde, 68 CD, yaklaşık 4 bin kitap, yüksek lisans ve doktora tezi ile 10 bin süreli yayın, makale, haber, röportaj ve konuşma metni yer alıyor.

Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Somuncu, kente ait tüm görsel, işitsel ve yazılı dokümanları gerekli işlemlerden geçirerek dijital ortama aktardıklarını söyledi.

Merkezin, kütüphanecilik ve istatistiki veri tabanı oluşturma işlevi yürüttüğünü aktaran Somuncu, şu bilgileri verdi: "Kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış eserler bir merkezde toplanmaktadır. Kaynaklar, üniversite enstitülerinden, kütüphanelerden, kişi ve kurumların internet sitelerinden indirilerek veya satın alınarak temin edilmekte. Veri tabanının oluşturulmasındaki amaç endüstride ve üniversitede Kayseri konulu araştırma yapacaklara istatistiki bilgi hazırlamak ve sunmak."

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