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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor

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Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor

İlhanlılar zamanında dönemin Niğde Valisi Sungur Ağa tarafından yaptırılan ve farklı mimari özellikleriyle ön plana çıkan Sungurbey Camisi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Niğde Valisi Seyfettin Sungur Ağa tarafından 1335 yılında yaptırılan ve bazı onarımlarla günümüze kadar gelen Sungurbey Camisi, örtü sistemi ve minareler dışında orijinalliğini koruyor. Kuzey, doğu ve batı cephelerinin gül pencerelerinde "Davut Yıldızı" bulunan caminin, kuzey giriş kapısı üzerinde yer alan İlhanlı dönemine ait çift başlı kartal figürü dikkati çekiyor.

Doğu taç kapısı eyvan türünde olan ve Türk mimarisinde kendine özgü seçkin bir yeri bulunan cami, eyvan gotik mimarisinin bir özelliği olarak kaburgalı tonozla kapatılmış.

Dikkati çeken en önemli bezeme, mihrabiye ve eyvan köşe sütunceleri arasında kalan ve sekiz kollu yıldızlardan oluşan, geometrik motiflerle bezenen panolar dıştan, kıvrık dallar arasına yerleştirilen çeşitli hayvan başları, spiral kıvrık dalların uçlarında ve aralarındaki boşluğu dolduruyor.

Caminin doğu kapısında oniki hayvanlı Türk takviminin hatırası olarak, kuzey panoda 37, güney panoda ise 42 olmak üzere kuş, fil, oğlak, at, panter, antilop, ejder, sıçan, boğa, tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, ördek ve balık figürleri bulunuyor.

Caminin bahçesindeki türbede ise Sungurbey'in sandukası yer alıyor. Sungurbey Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmasının, yüzde 60'ı tamamlandı.
Restorasyon kapsamında, taş temizliği, duvarların güçlendirilmesi, zarar gören işlemeli taşların değiştirilmesi ve derz çalışması yapılıyor.

Gelecek yıl ibadete açılması planlanıyor

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek,  Niğde'nin 10 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir merkez olduğunu ve Kapadokya'nın giriş kapısı pozisyonunda bulunduğunu söyledi.  Kentin bir çok medeniyete de ev sahipliğini yaptığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"Hitit, Roma, Bizans, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlere ait eserleri şehrimizin her yerinde görebiliyoruz. Sungurbey Camisi de dönemin İlhanlı Valisi Sungur Ağa tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilmiş ve orijinalliğini büyük ölçüde korumuş. Bu caminin en büyük özelliği, geotik karakterleri nedeniyle Kıbrıs ve Akdemiz mimarisi özelliklerini taşıyor. Yine caminin içerisinde yer alan sivri kemerler de Orta Çağ mimarisinde rastlanılmayan bir ayrıntı." 

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