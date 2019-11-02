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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Tarihi konukları gönüllü öğrenciler canlandırıyor

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Tarihi konukları gönüllü öğrenciler canlandırıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan ve geçmişi Roma dönemine dayanan tarihi konaklar, akademisyenlerin ve gönüllü üniversite öğrencilerinin konaklardaki çalışmaları ile gelecek nesle aktarılacak.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölgelerden olan ve hemen hemen her köşesinde o döneme ait izler taşıyan Osmaneli'deki 50'nin üzerindeki tarihi konak, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden gelen mimarlık tarihi bölümü akademisyenleri ve projeye katılan gönüllü öğrencilerin röleve, restorasyon ve iç tasarım çalışmaları ile aslına uygun şekilde aslına uygun olarak onarılacak.

Bölgedeki tadilat nedeniyle her sokağından testere ve çekiç seslerinin yükseldiği ilçe bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen konaklardaki çalışmalarda, konakların yapımında kullanılan malzemelerin incelenerek, öğrenciler ve akademisyenlerce kayıt altına alınıyor.

Bilime ev sahipliği yapacak olan, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen konaklar, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına ait proje ile Osmaneli Belediyesi tarafından yeniden hayata döndürülüyor.

Osmaneli'nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Münür Şahin,tarihi konakların öğrencilerin çalışma atölyesi olduğunu söyledi.

Tarihi konukları gönüllü öğrenciler canlandırıyor



Tarihi konakların önemli bir projeye ev sahipliği yaptığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:"Mühendislik ve mimarlık bölümünden 100 kadar öğrenci ve hocalarımız buradalar. Osmaneli Tarihi Konakları'na eğitimden de ilgi var, hem derslerini hafifletmek hem de uygulamalı olarak öğrenmek için öğrencilerimiz burada. Bize de bu çalışmaların çok büyük faydası oluyor. Röleve çalışması yapılmayan konaklarımız, öğrencilerimizin çalışmaları ile yapılmış oluyor."

Öğrencilerin tarihe meraklı olduğunu ve her santimi dikkatlice incelediğini ifade eden Şahin, "Burada çalışma yapan öğrencilerimiz ve hocalarımızın, Osmaneli konakları ile ilgili önerileri bizim için yol gösterici olacak. Bu anlamda bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Bizim burada turizm anlamında yol kat etmemizdeki en önemli destekçilerimiz üniversiteler, onların görüşlerini alarak, yanlış yapmadan, kamu kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız da, bölgenin tarihi anlamda büyük öneme ve değere sahip olduğunu belirtti.

Konakların gönüllü öğrenciler ve kendilerinin gözetiminde incelendiği, röleve çalışmalarının yapıldığını anlatan Yaldız, şunları kaydetti:"Osmaneli Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile tarihi konakların korunması adına bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz, tarihi konaklardan belirlenen 9 tanesinin röleve çalışmasını yapıyor. Ardından da restorasyon projelerini hazırlayarak, bu tür tarihi yapıların gelecek nesle aktarılması için onların korunması projelerini yapacaklar."

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