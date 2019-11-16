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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Kapadokya

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Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: Kapadokya

arihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile konuklarına masalsı bir atmosferde tatil imkanı sunan Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakanın yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşan peribacaları ve ilginç kaya oluşumları gezginlerin ilgisini çekiyor.

Paleolitik dönemden itibaren çok sayıda medeniyetin yaşadığı bölgede bulunan yer altı şehirleri ile vadilere oyulmuş mağara yerleşimleri, turistleri geçmişten günümüze doğru yolculuğa çıkarıyor.

Bölgede son yıllarda ön plana çıkan alternatif etkinliklerden yararlanan turistler, bu güzellikleri at, arazi aracı ve yürüyüş turları ile yaya olarak keşfedebiliyor, sıcak hava balon turuna katılarak da gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Çat ve Kaymaklı beldeleri ile Çavuşin, İbrahimpaşa ve Mustafapaşa köylerindeki turistik merkezler ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim farklı bir manzara sunan bölgede 12 ay boyunca turizm faaliyetleri devam ediyor. 500'den fazla tesiste 30 bin yatak kapasitesi ile hizmet sunulan bölgeyi 2019 yılında 3 milyondan fazla turist ziyaret etti.

 "Van Gogh tablosu gibi"

Geniş coğrafya üzerine yayılmış kaya oluşumları ve peribacalarını yakından görme imkanı bulan turistler, fotoğraf çektirdikleri Kapadokya'ya hayran kalıyorlar.

Ailesi ile peribacaları arasında gezinti yapan Rus turist Anastasia Veselova,  üniversite öğrencisi olan kızlarının tavsiyesiyle Kapadokya'ya geldiklerini anlattı.

Doğanın güzelliklerini cömertçe sunduğu bölgeye hayran kaldığını belirten Veselova, "Buraya gelmeden önce tahminlerim vardı, fotoğraflarına da bakmıştım ancak ilginç şekildeki kayalar arasında yürümek ve onları izlemek çok hoş bir duydu. Kendimi Van Gogh tablosunun içinde gibi hissediyorum. Eşim ve kızım da tarihi ve kültürel dokuyu çok beğendi." dedi.

"Tek kelimeyle inanılmaz"


İspanyol turist Zayra Rodriguez ise sabah saatlerinde sıcak hava balonlarıyla kuş bakışı izledikleri alanları günün diğer vakitlerinde araçlarla gezdiklerini, manzarayı etkileyici bulduğunu ifade etti.

Rodriguez, "Bu yıl Türkiye'de tatil yapmak istedim. İstanbul’dan sonra Kapadokya'ya geldik. Burası çok ilginç bir coğrafyaya sahip. Tek kelimeyle inanılmaz diyebilirim. Ülkeme döndüğümde mutlaka yakınlarıma tavsiye edeceğim. Kapadokya görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Portekizli turist Carrola Moreira da birkaç günlüğüne arkadaşlarıyla geldiği bölgede henüz merak ettiği birçok yeri görme imkanı bulamadığını, Kapadokya'nın yer altı şehirleri ve vadileri arasında ziyaret edemediği alanları gezmek için ileride yeniden gelmek istediğini kaydetti.

Moreira, Kapadokya'nın doğal manzarasını gördükten sonra başka yerleri beğenmeyeceğine dair kendisinde bir düşünce oluştuğunu da sözlerine ekledi. 

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