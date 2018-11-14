Tarator nedir? Tarator nasıl yapılır?
Ceviz içi, ekmek içi, zeytinyağı ve sarımsağın birlikte yoğrulmasıyla ortaya çıkan enfes lezzet taratorun ne olduğu ve nasıl yapıldığı pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Balkan coğrafyası ve ülkemizde severek tüketilen taratorun nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar en lezzetli tarator tarifini sorguluyor. Peki, tarator nedir? Tarator nasıl yapılır?
Az malzeme ile lezzetli bir tarif mi elde etmek istiyorsunuz? O halde tarator tam da size göre... Pek çok yemeğin yanında meze olarak tercih edilen ve birlikte servis edildiği yemeklere oldukça yakışan tarator, hem pratik hem de ekonomik oluşu ile tercih ediliyor. İşte, en lezzetli tarator tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
4 dilim bayat ekmek içi
1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
3 diş sarımsak
1 Türk kahvesi fincanı limon suyu
4 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3-4 dal maydanoz ya da dereotu
YAPILIŞI
Bayat ekmek içini blenderdan geçirin ve ekmekleri iyice ufaltın. Ceviz, zeytinyağı, süzme yoğurt, limon suyu, sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın. Bütün malzemeler koyu bir kıvama gelinceye kadar çatal ile iyice karıştırın. Maydanoz yaprakları ya da dereotuyla süsleyerek servise hazır hale getirin...
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