Taranç'ın klibi dijital platformlarda
Yaptığı film müzikleriyle kariyerine başlayan Gülten Taranç'ın söz ve müziğini yazdığı, klip yönetmenliğini üstlendiği ve rol aldığı üçüncü teklisi "Senin Yüzünden" tüm dijital platformlarda yayına girdi.
Kliplerinde rol alan Taranç; kadın bedenine yüklenen estetik anlam ve algıları değiştirmek istediğini söylüyor ve yapmak istediği şeyin ‘beden olumlaması’ olduğunun altını çiziyor.
Kısa film tadında Çeşme'de gerçekleşen klibin yapımcılığını ise Şebnem Vitrinel üstlendi. Taranç&Taranç Müzik etiketiyle piyasaya giren parçanın düzenlemesi Umut Utku tarafından yapıldı.
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