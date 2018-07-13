Taraftar hikayelerinden futbol yüzünden çıkan savaşlara kadar her şey...
Eray Emin Aydemir’in üçüncü kitabı 'Yeni Dünyanın Dini Futbol' okurların beğenisine sunuldu.
Parga Yayınevi imzalı kitap, futbolun gelişimi ve kitleleri etkileme kapasitesini anlatıyor.
İngiliz, Latin Amerika ve Türk futboluna uzman görüşlerle yakından bakılan eserde ayrıca Umberto Eco, Albert Camus ve Eduardo Galeano gibi önemli edebiyatçıların futbola dair tespitleri de yer alıyor.
Futbolun icadından günümüze kadar toplumlar üzerindeki yansımalarını detaylıca anlatan kitap, taraftar hikâyelerinden tutun da futbol yüzünden çıkan savaşlara kadar pek çok şeyi barındırıyor. Kitabın arka kapağında ayrıca gazeteci ve yazar Rıdvan Akar’ın eserle ilgili düşünceleri de yer alıyor.
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