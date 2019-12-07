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Tamirci Gökhan Özoğuz!
Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği “Kendi Yolumda”, Gökhan Özoğuz’un Adana’da bir tamircide karşılaştığı çırak Ömer Ali’yle sohbetiyle başlıyor.
Ömer Ali’nin dinlettiği şarkıyı beğenen Özoğuz, ona “Müziğe devam et” diyor. Gencin “Sen de benim gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” diye sorduğu Gökhan Özoğuz, arabasının tamirini beklerken uyuyakalıyor ve rüyasında kendisini tamirci çırağı olarak görüyor.
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