"Talebeleri daha güçlü yetiştirin"
Kadir İnanır, Mersin’de düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin ödül törenine katıldı.
Tören öncesi soruları yanıtlayan usta aktör, sinemayla ilgili her türlü organizasyonu sonuna kadar desteklediğini belirtti: “Çünkü bir sinema sanatçısının, kendi mesleğiyle ilgilenenlere saygı duymaması gibi bir şey zaten düşünülemez. Ne kadar gelişirse o kadar bizim için anlamlı olur. Uygulamalı eğitim yapsınlar, teknolojiyi takip etsinler. Talebeleri yetiştirirken güçlü yetiştireceksiniz.“
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